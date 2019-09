Dos jóvenes fueron descuartizados en un caso criminal que impactó a Perú. Una de las cinco personas detenidas fue Verónica Montoya, una ciudadana venezolana que, según El Comercio, pertenecería a una “mafia de prostitución clandestina”. Pero los medios peruanos destacaron la figura de Jimena Araya, una DJ y modelo conocida por sus sensuales fotos en redes sociales y que, aparentemente, no tiene nada que ver con el caso. Sin embargo, apareció una imagen en una fiesta de ella y Montoya. De acuerdo con La República, la venezolana respondió que la imagen se la tomó en un encuentro entre compatriotas y que la joven era solo una admiradora: "No sabía que la gente comete un delito por tomarse una foto con sus fans. ¿Será que en Perú no tienen otro tema más importante que estar nombrando tanto mi nombre?".

