Decenas de personas asistieron este viernes al funeral de Sharif Osman Hadi, asesinado vocero del grupo estudiantil de protesta Inqilab Mancha, realizado en la avenida Manik Mia, frente a la plaza sur del Parlamento Nacional de Bangladesh, en Daca.
La ceremonia reunió a estudiantes, activistas y adherentes del movimiento, quienes rindieron homenaje al dirigente fallecido.
Hadi murió el 18 de diciembre en un hospital de Singapur, donde permanecía internado por las graves heridas que sufrió tras ser baleado el 12 de diciembre en Daca. Posteriormente, fue sepultado junto a la tumba del poeta nacional Kazi Nazrul Islam, en el sector de la Universidad de Daca.
