Los pilotos chilenos que dirán presente en el Rally Dakar 2026
Publicado:
En la cuadragésima octava edición del Rally Dakar, seis pilotos chilenos dirán presentes en Arabia Saudita para afrontar la ruda carrera entre el entre el 3 y el 17 de enero. Entre las novedades, vuelve a decir presente e piloto Ignacio Casale tras un receso de dos años.
