Los pilotos chilenos que dirán presente en el Rally Dakar 2026

En la cuadragésima octava edición del Rally Dakar, seis pilotos chilenos dirán presentes en Arabia Saudita para afrontar la ruda carrera entre el entre el 3 y el 17 de enero. Entre las novedades, vuelve a decir presente e piloto Ignacio Casale tras un receso de dos años.

