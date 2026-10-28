Keiko Fujimori viajará a El Salvador para reunirse con Bukele y conocer su megacárcel

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, viaja este miércoles a El Salvador para una visita oficial de cuatro días en la que se reunirá con su homólogo Nayib Bukele y recorrerá el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel insignia salvadoreña.

Fujimori se dirigirá durante su viaje oficial a la ciudad de San Salvador y el municipio de Tecoluca para conocer los esfuerzos de ese país en el combate contra el crimen organizado, así como avances en la salud y la educación.

El presidente del Congreso peruano, Miguel Torres, destacó que el viaje de la mandataria a El Salvador es "fundamental" y "un acierto" para poder conocer las "lecciones aprendidas" de un país que ha dado ejemplo sobre "cómo controlar y abatir la delincuencia y la inseguridad".