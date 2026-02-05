Mano dura en las cárceles de Perú: presos deberán usar uniforme y raparse

El Gobierno de Perú está realizando una reforma penitenciaria que incluye normas más estrictas para los presos, como obligarlos a raparse el pelo y usar uniforme, anunció este jueves el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.

El ministro explicó a la agencia estatal Andina que el Ejecutivo publicará en los próximos días un nuevo decreto legislativo que modifica el Código de Ejecución Penal para crear un "nuevo régimen penitenciario, el más duro".

"Es un régimen especial, en donde se van a establecer, por ejemplo, restricciones en las visitas, en las horas del patio, la prohibición de que estén en los pasadizos, en las escaleras", señaló a Martínez, al añadir que han detectado que estas ocasiones son aprovechadas para planificar delitos o para el ingreso de objetos prohibidos a las prisiones.

En cuanto al corte de cabello, descartó que se busque imitar modelos extranjeros y expuso que esta medida obedece estrictamente a razones de salubridad, para prevenir contagios de ciertas enfermedades, y también de seguridad, al señalar que hay internos que esconden objetos como armas en los cabellos largos.

Precisamente Erick Moreno, el cabecilla criminal peruano conocido con el apodo de 'El Monstruo', que fue extraditado hace una semana desde Paraguay, llegó al país andino con el pelo corto y al día siguiente, al ser trasladado a la Base Naval del Callao, apareció con la cabeza rapada y un uniforme de color blanco.

Fin de las jerarquías

Sobre el futuro uniforme, del cual no han decidido el color, indicó que buscan una homogeneidad en la población penitenciaria y que los internos "entiendan que no puede haber jerarquías dentro de los establecimientos penitenciarios y que todos son tratados por igual".

El ministro también se refirió a la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y aseguró que es un cambio estructural "y no solo un simple cambio de nombre".

Entre otras acciones, este cambio institucional dispondrá el reordenamiento y reclasificación de los internos, algunos a penales de máxima seguridad.