Perú: Dos muertos y cinco heridos tras colapso de estructuras por intensas lluvias

Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en el norte de Perú tras el colapso de un puente y el derrumbe de una vivienda en zonas afectadas por las intensas lluvias, informaron este jueves autoridades.

El primer hecho ocurrió la noche del miércoles cuando un automóvil intentaba cruzar el puente Sahuay sobre el río Coyota, en la provincia de Recuay, en la región andina de Áncash.

El desplome de la estructura, a la altura del distrito de Cátac, dejó una persona fallecida y tres heridos. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash confirmó que el colapso ocurrió mientras un vehículo transitaba por el lugar en medio de las fuertes precipitaciones.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú para realizar labores de rescate e iniciar las investigaciones. Las autoridades también informaron que el tránsito permanece interrumpido en el tramo Cátac–Conococha.

Colapso de vivienda en Piura

En otro incidente, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional reportó que una vivienda colapsó en el distrito de Ayabaca, en la región de Piura, cerca de la frontera con Ecuador, lo que dejó una persona fallecida y dos heridas.

Las autoridades locales realizan evaluaciones de daños y trabajan en la limpieza y remoción de escombros con maquinaria pesada, además de coordinar la entrega de ayuda humanitaria a los afectados.

Ante la situación, el Gobierno de Perú declaró en emergencia a 283 distritos de 20 regiones del país por un periodo de 60 días debido al alto riesgo generado por las lluvias intensas.

Según los últimos reportes oficiales, más de 500 emergencias viales han sido atendidas en 24 regiones afectadas por las precipitaciones, que hasta ahora dejan más de 16 mil damnificados y al menos 58 fallecidos a nivel nacional.