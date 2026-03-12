Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.7°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Mundo | Perú

Perú: Dos muertos y cinco heridos tras colapso de estructuras por intensas lluvias

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La caída de un puente en la región de Áncash y el derrumbe de una vivienda en Piura dejaron víctimas fatales en medio del sistema frontal que afecta al país.

Perú: Dos muertos y cinco heridos tras colapso de estructuras por intensas lluvias
 @COENPeru

Las intensas lluvias han dejado hasta ahora más de 16 mil damnificados y al menos 58 fallecidos a nivel nacional.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos dos personas murieron y otras cinco resultaron heridas en el norte de Perú tras el colapso de un puente y el derrumbe de una vivienda en zonas afectadas por las intensas lluvias, informaron este jueves autoridades.

El primer hecho ocurrió la noche del miércoles cuando un automóvil intentaba cruzar el puente Sahuay sobre el río Coyota, en la provincia de Recuay, en la región andina de Áncash.

El desplome de la estructura, a la altura del distrito de Cátac, dejó una persona fallecida y tres heridos. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Áncash confirmó que el colapso ocurrió mientras un vehículo transitaba por el lugar en medio de las fuertes precipitaciones.

Hasta la zona llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú para realizar labores de rescate e iniciar las investigaciones. Las autoridades también informaron que el tránsito permanece interrumpido en el tramo Cátac–Conococha.

Colapso de vivienda en Piura

En otro incidente, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional reportó que una vivienda colapsó en el distrito de Ayabaca, en la región de Piura, cerca de la frontera con Ecuador, lo que dejó una persona fallecida y dos heridas.

Las autoridades locales realizan evaluaciones de daños y trabajan en la limpieza y remoción de escombros con maquinaria pesada, además de coordinar la entrega de ayuda humanitaria a los afectados.

Ante la situación, el Gobierno de Perú declaró en emergencia a 283 distritos de 20 regiones del país por un periodo de 60 días debido al alto riesgo generado por las lluvias intensas.

Según los últimos reportes oficiales, más de 500 emergencias viales han sido atendidas en 24 regiones afectadas por las precipitaciones, que hasta ahora dejan más de 16 mil damnificados y al menos 58 fallecidos a nivel nacional.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada