Presidenta de Perú acusó a la prensa de hacerle "bullying"

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, denunció este lunes que "alguna prensa" le hace "bullying" porque, supuestamente, ejecuta obras de infraestructura sin caer en actos de corrupción.

Durante la inauguración de una Escuela Bicentenario en Lima, la jefa de Estado declaró que la escuela fue construida "sin corrupción" y que no se va a cansar de "repetir esta palabra", porque "esa es la verdad de los hechos".

Boluarte aseguró que, durante su gestión, se construyen colegios en menos de un año, "sin robarle un solo sol al pueblo peruano" y "sin pagar consultorías que quedaban en anaqueles con millones de presupuesto".

"Es por eso que nos hacen tanto 'bullying' allí, en alguna prensa, pero nosotros nos reímos porque sabemos lo que estamos haciendo y no tenemos rabo de paja", expresó la gobernante.

La mandataria anunció que este año su Gobierno inaugurará otros 44 colegios en el país -como el presentado este lunes- para 1.000 alumnos de educación primaria.

La semana pasada, la mandataria acusó a la Fiscalía de estar aliada con un sector de la prensa para intentar dar un "golpe de Estado blanco" y desestabilizar al Ejecutivo con las denuncias de presunta corrupción presentadas en contra suya y de varios ministros.

Retrocesos en libertad de expresión y de prensa

Tras esas palabras, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) anunció la visita de una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para conocer de primera mano los casos de asedio y hostigamiento, intervención estatal, persecución fiscal y judicial, control estatal de TV Perú y presiones de gobiernos regionales, entre otras situaciones que vienen siendo denunciadas desde la organización continental.

De acuerdo con los reportes semestrales que elabora la SIP, las libertades de expresión y de prensa están en Perú bajo asedio de los tres poderes del Estado, así como del Ministerio Público, gobiernos regionales y otras entidades, indicó el Consejo, que representa a los medios privados peruanos.

Añadió que Perú es el país que más posiciones ha caído en los últimos dos años en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, realizado de manera independiente para la SIP, y el país andino figura ahora en la categoría de naciones con alta restricción, remarcó.

Fiscal general negó estar promoviendo un "golpe" contra Boluarte

El domingo la fiscal general del país, Delia Espinoza, detalló que Boluarte acumula un total de 34 denuncias, la mayoría presentadas por ciudadanos, pero aclaró que "no se le está llamando a declarar por los 34 casos, se le está llamando solamente en los que es estrictamente necesario un esclarecimiento a través de su declaración. En los demás casos se recaban documentos, testigos, algunas pericias".

"La señora (Boluarte) dice que se siente agobiada, que se le está persiguiendo irracionalmente, es falso", dijo Espinoza en el programa dominical "Cuarto Poder", del canal América Televisión.

"Los políticos ejercen política... perfecto, es su ámbito. Nosotros ejercemos el derecho y vamos a continuar haciéndolo. Por lo tanto, nosotros, al no ejercer política, ¿cómo vamos a promover un golpe (de Estado)? No entiendo, la verdad, no sé cómo se haría, sinceramente. Lo que sí dejo muy en claro es que estamos cumpliendo con un debido proceso", enfatizó Espinoza.

Boluarte ha sido citada en varias ocasiones al despacho de Espinoza para declarar por varios casos, en algunos de los cuales se ha rehusado a contestar, a raíz de las investigaciones preliminares por los fallecidos y heridos en las protestas de 2022 y 2023, en el presunto encubrimiento de la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y sobre las joyas y relojes de lujo recibidas de un gobernador regional, entre otros temas.