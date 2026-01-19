Presidente de Perú pide declarar en Fiscalía y Congreso por reuniones con empresario chino

El presidente de transición de Perú, el derechista José Jerí, pidió este lunes declarar ante la Fiscalía, la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Contraloría para así esclarecer las polémicas reuniones fuera de registro oficial que mantuvo con un empresario chino.

Jerí envió prácticamente el mismo comunicado al fiscal general interino, Tomás Gálvez, y al presidente de la comisión del Legislativo, Elvis Vergara, para comunicarles su voluntad de dar explicaciones sobre esos encuentros, que solo se conocieron al ser revelados por la prensa.

"En atención a los reportes periodísticos y a las recientes declaraciones públicas que se han venido difundiendo en los últimos días, y que guardan relación directa con mi persona, me pongo a disposición de la Fiscalía de la Nación, a fin de brindar las declaraciones y aclaraciones que correspondan cuando lo estimen pertinente", indicó Jerí.

Agregó que formula esta disposición "en estricto respeto a los principios de transparencia, colaboración institucional y responsabilidad pública, con el objetivo de contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos".

El presidente interino ofreció declarar "en el marco de las competencias constitucionales y legales que corresponden al Ministerio Público como titular de la acción penal" y también respecto "al ejercicio de la función de control que constitucionalmente corresponde al Congreso".

"Reitero mi plena voluntad de colaborar con las labores de fiscalización parlamentaria en el marco del respeto al debido proceso y a las competencias del Congreso de la República", concluyó su comunicado dirigido al Parlamento, y del mismo modo reiteró su voluntad de colaborar con las actuaciones que disponga el Ministerio Público.

Medios locales han revelado en la última semana que el presidente se reunió a finales de diciembre con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de su propiedad, donde Jerí acudió encapuchado para no ser reconocido, y el 6 de enero volvieron a encontrarse, esta vez en un local comercial del empresario que había sido clausurado el mismo día por autoridades municipales.

En medio de la polémica y los pedidos de investigación generados por la revelación de estos encuentros, Jerí pidió disculpas a la ciudadanía a través de un video difundido durante la madrugada del domingo por la Presidencia, en el que reiteró no haber cometido ningún acto ilícito.

Al respecto, el primer ministro, Ernesto Álvarez, afirmó este lunes en un programa digital del diario El Comercio que el presidente "ha caído en una trampa por los elogios, por su juventud".

Por su parte, el presidente encargado del Congreso de Perú, el fujimorista Fernando Rospigliosi, afirmó que Jerí ha tenido "una actitud incorrecta" y ha cometido un error al reunirse al menos dos veces con el empresario chino, en encuentros fuera del registro oficial.