BBC reduce brecha salarial: Tres mujeres en los 12 famosos mejor pagados

Tres presentadoras de la BBC figuran este año entre los doce famosos mejor pagados de la cadena pública británica tras la polémica por la brecha salarial, al revelarse que los salarios más altos del año pasado correspondieron a hombres.

Claudia Winkleman, Zoe Ball y Vanessa Feltz figuran en octavo, noveno y décimo lugar, respectivamente, en la lista de las celebridades con los mejores sueldos, y el ex jugador de fútbol Gary Lineker sigue ocupando el primer puesto.

Lineker, antiguo jugador del club Barcelona y actual presentador del popular programa deportivo Match of the Day, recibe un sueldo anual bruto de 1,75 millones de libras (cercano a los 1.500 millones de pesos chilenos).

La emisora dio a conocer estos datos como parte de sus esfuerzos por afrontar el problema de la brecha salarial entre hombres y mujeres, centro de críticas en los últimos años.

El ranking

La BBC publicó una lista de los 75 presentadores más destacados que ganaron más de 150.000 libras anuales (128 millones de pesos) entre abril de 2018 y finales de marzo de este año.

De esa clasificación, el 60 por ciento son hombres -una caída frente al 65 por ciento del mismo periodo del año anterior- y el resto son mujeres.

Winkleman tiene un sueldo anual bruto de 370.000 libras (318 millones de pesos), Ball gana lo mismo y el salario de Feltz es de 355.000 libras (305 millones de pesos), según la emisora.

No obstante, en el ranking no aparecen todos los "famosos" que trabajan para la BBC, como actores y algunos presentadores de entretenimientos que operan en el brazo comercial BBC Studios.

Las "estrellas" de algunos de los programas con mayor audiencia -como "Top Gear" o "Doctor Who"- no están incluidas en la lista divulgada hoy por la corporación británica.

Según la emisora, la brecha salarial por género se ha visto reducida, al pasar del 7,6 por ciento el año pasado al 6,7 por ciento este año.

Después de Lineker, el mejor pagado es el famoso presentador Chris Evans, con 1,24 millones de libras anuales (más de mil millones de pesos), seguido de Graham Norton, con 610.000 libras anuales (524 millones); Huw Edwards, con 490.000 libras anuales (421 millones), y Steve Wright, con 465.000 libras (399 millones) anuales, según los primeros puestos de la lista.

