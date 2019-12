Los conservadores del primer ministro británico, Boris Johnson, han logrado la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas en el Reino Unido al obtener 368 escaños, según un sondeo a pie de urna de las cadenas BBC, ITV y Sky.

Este resultado permitirá a Johnson ejecutar el "brexit" en el calendario fijado del 31 de enero de 2020, con el acuerdo que consensuó con la Unión Europea.

