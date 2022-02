Camila, al igual que su esposo el príncipe Carlos, dio positivo a Covid-19

Camila de Cornualles, esposa del príncipe Carlos, dio positivo por Covid-19, según anunciaron este lunes desde Clarence House, su residencia oficial en Londres, justo después que se informara la semana pasada que el futuro heredero al trono británico también se contagió por segunda vez.

La duquesa, de 74 años, contrajo el coronavirus solo días después de que su esposo. "Su Alteza Real, la duquesa de Cornualles, ha dado positivo por Covid-19 y se ha aislado. Continuamos con las directrices del Gobierno", apuntó la fuente oficial en un comunicado.

Camila, que ya recibió el esquema completo de vacunación y la dosis de refuerzo, según fuentes oficiales, llevó a cabo varios compromisos de trabajo el pasado jueves, el mismo día que su esposo dio positivo por el virus.

Ese mismo día, la duquesa había indicado que "afortunadamente" ella había dado negativo.

