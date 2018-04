El tercer hijo del príncipe William y Kate Middleton ya tiene nombre

Los duques de Cambridge han escogido el nombre de Louis Arthur Charles para su tercer hijo, informó este viernes el palacio de Kensington.

El bebé, que nació en Londres el pasado lunes 23 de abril y pesó 3,8 kilogramos, será conocido como "Su Alteza Real el príncipe Louis de Cambridge", anunció esa misma fuente.

Kate Middleton, de 36 años, abandonó el hospital St Mary's de la capital británica la misma tarde en la que dio a luz, acompañada por su marido, el príncipe William, de 35, con el pequeño en brazos para trasladarse a su residencia en el palacio de Kensington.

El nuevo miembro de la familia real, sexto bisnieto de la reina Isabel II, pasa a ocupar el quinto lugar en la línea de sucesión al trono, desbancando así a su tío, el príncipe Enrique, que se sitúa en el sexto puesto.

Por delante de él se encuentran su abuelo, el príncipe Carlos, su padre, el príncipe William, y sus dos hermanos, George, de 4 años, y Charlotte, de 2.

