Mamá compartió la última foto con vida de su hijo: Sus compañeros le hicieron bullying fatal en el colegio

La mamá de un niño que murió por el bullying que le hicieron sus compañeros de colegio, tomó una drástica medida para demostrar las graves consecuencias que pueden tener las bromas entre pequeños.

Karanbir, de 13 años, falleció después de agonizar durante diez días en un hospital de Londres: Los alumnos de su clase lo molestaron tirándole queso en la cara, sin saber que tenía una severa alergia a los lácteos.

Rina Cheema compartió con BBC la última foto de su hijo en cuidados intensivos, donde estuvo internado por el ataque, que le provocó una reacción anafiláctica y lo dejó en estado grave.

La mujer explicó que quiere que todo el mundo sepa los riesgos de las alergias y que pueden ocasionar muertes.

"Lo mandé a un lugar (el colegio) donde pensé que estaría a salvo, solo para enterarme que nadie sabía lo que estaba haciendo. Si (sus compañeros) hubiesen sabido que las alergias causan problemas, le podrían haber dado una inyección (...) Él estaría conmigo ahora", contó Rina.

Según su relato, no hay día que no piense en Karanbir: "Vivo en un hoyo negro. Enojada. Mi vida no es lo mismo sin mi hijo. Es algo que me perseguirá por el resto de mi vida".

El fallecimiento del menor, ocurrido en 2017, sigue siendo investigado por las autoridades de Salud británicas.