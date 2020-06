Protestas de ultranacionalistas en Londres finalizaron con más de 100 detenidos

Más de 100 personas fueron detenidas por los enfrentamientos del sábado en Londres entre la policía y manifestantes, algunos de ultraderecha, congregados porque decían que querían proteger estatuas emblemáticas.

Los agentes fueron atacados con botellas, latas y otros objetos cortantes, en una jornada marcada por la violencia en la zona gubernamental de esta capital y donde está el Parlamento.

Según la Policía Metropolitana de Londres (Met), los arrestados fueron retenidos por agresión a los agentes, actos violentos, posesión de estupefacientes y embriaguez.

Por otro lado, 15 personas -entre ellas dos policías- resultaron heridas y seis de ellas fueron hospitalizadas, según el Servicio de ambulancias, que no aportó más detalles sobre su estado.

En paralelo, la Met investiga el caso de un individuo que orinó ante una placa dedicada al policía Keith Palmer, fallecido en el atentado terrorista perpetrado en 2017 contra el Parlamento de Westminster.

Al margen de estos incidentes, hubo concentraciones pacíficas en Hyde Park y en otras ciudades británicas, entre ellas Belfast y Brighton, de grupos que querían denunciar el racismo tras el asesinato el pasado mayo del afroamericano George Floyd en Estados Unidos.

Las fuerzas de orden habían pedido a los manifestantes que no se sumasen a las protestas ante el riesgo de propagar el coronavirus y la dificultad de mantener la distancia social. Asimismo, la ministra británica de Interior, Priti Patel, condenó los actos del sábado y recordó que el coronavirus es aún una "amenaza".

El primer ministro británico, Boris Johnson, tuiteó que el "vandalismo racista no tiene lugar en nuestras calles. Cualquiera que ataque a la policía recibirá todo el peso de la ley".

El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, dijo en un tuit que la violencia contra la Policía es "totalmente inaceptable" y agregó que las protestas estuvieron lideradas por "aquellos que tienen la intención de causar violencia y sembrar el odio para (conseguir) sus propios fines".

