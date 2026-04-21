Reino Unido prohibirá la venta de tabaco, de por vida, a las nuevas generaciones

Cualquier persona nacida en el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2009 se enfrentará a una prohibición de por vida para comprar tabaco después de que el Parlamento británico ultimase este martes un proyecto de ley calificado de "histórico".

La Cámara de los Comunes (baja) y la Cámara de los Lores (alta) acordaron el borrador final de la legislación para Inglaterra y Gales y completa así su trámite parlamentario a falta de recibir la sanción formal del rey.

La ley, que previsiblemente entrará en vigor a partir del próximo año, impedirá que las personas actualmente menores de 17 años puedan empezar a fumar, convirtiendo en ilegal la venta de productos de tabaco en establecimientos a aquellos que hayan nacido después de 2008.

El ministro británico de Sanidad, Wes Streeting, aseguró que se trataba de un momento "histórico" para el país y agregó: "Los niños del Reino Unido serán parte de la primera generación libre de humo, protegidos de toda una vida de adicción y daño".

Restricciones al vapeo

La legislación también otorgará nuevas facultades al Gobierno británico para regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina, incluida la publicidad, los sabores y sus envases.

También se prohibirá vapear en los vehículos que transporten niños, en parques infantiles o en las inmediaciones de colegios y hospitales.

La prohibición de fumar a los menores de 17 años ha sido recibida con satisfacción por las principales asociaciones contra el tabaquismo del país, aunque ha sido criticada por algunos de los partidos de la oposición entre dudas por su difícil puesta en práctica.

"Esta legislación pionera transformará la salud de la nación. Un futuro sin humo significa que la industria tabacalera no será capaz de causar estragos en los pulmones de la próxima generación", dijo en una nota la directora ejecutiva de Asthma + Lung UK, Sarah Sleet.

Desde Cancer Research UK también dijeron que la ley suponía un logro histórico que ayudaría, además, a poner fin a los cánceres causados por el tabaquismo.

Críticas de la oposición

Sin embargo, el líder del partido populista de derechas Reform UK, Nigel Farage, prometió el mes pasado en un artículo de opinión que, de ganar las próximas elecciones generales en 2029 derogaría esta ley por considerarla "idiota".

"¿Cómo se supone que va a funcionar la prohibición?", se preguntó Farage, fumador confeso, en el diario The Telegraph. "Dentro de diez años, una persona de 27 años no podrá comprar cigarrillos legalmente, pero una de 28 sí podrá hacerlo", añadió.