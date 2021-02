Reino Unido solicitó sumarse al TPP11, que Chile tiene pendiente de ratificación

Tal como se había anunciado en la víspera, el Reino Unido solicitó este lunes formalmente su adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, en inglés), uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo, cuando se cumplen un año de su salida de la Unión Europea y un mes del fin del período de transición.

Las negociaciones para la entrada del Reino Unido en el bloque comenzarán a lo largo de este año, explicó ayer la ministra británica de Comercio Internacional, Liz Truss.

La futura integración en ese tratado "posicionará al Reino Unido en el corazón de algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo, creará empleos de alto valor en todo el Reino Unido y nos ayudará a reconstruir un mejor sistema de comercio mundial", destacó Truss hoy en Twitter.

