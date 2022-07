El Reino Unido ha empezado a entrenar en distintas zonas del país a los primeros soldados ucranianos como parte de un programa destinado a ayudar a Ucrania a luchar contra la invasión rusa, indicó este sábado el Ministerio de Defensa.

Se espera que hasta 10.000 militares ucranianos sean entrenados en el Reino Unido en los próximos meses, mientras que unos 1.050 soldados británicos estarán encargados de ayudar en estas tareas.

El ministro de Defensa, Ben Wallace, señaló que esta es la "próxima fase" del apoyo británico a las fuerzas ucranianas y que "utilizando la experiencia a nivel mundial del Ejército británico vamos a ayudar a Ucrania a reconstruir sus fuerzas y aumentar su resistencia mientras defienden la soberanía de su país y su derecho a elegir su futuro".

El curso de entrenamiento está a cargo de la Brigada de Asistencia de Seguridad número 11 del Ejército británico y a los ucranianos se les entrenará, entre otras cosas, tácticas de vigilancia y manejo de armas, según el gobierno.

El Reino Unido ya ha destinado unos 2.668 millones de euros en ayuda militar a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa.

