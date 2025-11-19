Reino Unido detectó un buque espía ruso en aguas a Escocia

El buque espía ruso Yantar está en las inmediaciones de las aguas británicas al norte de Escocia, tras haber entrado en esa zona en las últimas semanas, advirtió este miércoles el ministro británico de Defensa, John Healey, quien calificó las actividades de esa embarcación de "peligrosas".

En un discurso en el centro de Londres, el secretario de Estado dijo que se traba de un buque diseñado para recopilar información de inteligencia y "cartografiar nuestros cables submarinos."

"Desplegamos una fragata de la Royal Navy (Marina británica) y aviones de la RAF (fuerza aérea) para vigilar y seguir cada uno de los movimientos de este buque, durante los cuales el Yantar apuntó con láseres a nuestros pilotos", explicó Healey.

"Esta acción rusa es sumamente peligrosa, y esta es la segunda vez este año que este buque, el Yantar, es desplegado (cerca de) aguas británicas. Por lo tanto, mi mensaje a Rusia y al (presidente ruso, Vladímir) Putin es el siguiente: los vemos, sabemos lo que están haciendo, y si el Yantar se dirige al sur esta semana, estamos preparados", agregó.

Explicó que hay opciones militares "preparadas en caso de que el Yantar cambie su rumbo", señaló el ministro, que no quiso entrar a especificarlas por razones de seguridad.

"Una nueva era de amenazas"

En su intervención, Healey avisó de que su país debe intensificar sus esfuerzos en una "nueva era de poderío militar" porque "el mundo está cambiando, es más impredecible y más peligroso".

Mencionó, por ejemplo, las incursiones rusas con drones en el espacio aéreo de la OTAN y cómo se han producido 90.000 ciberataques solo contra el sistema de defensa del Reino Unido.

"Esta es una nueva era de amenazas. Exige una nueva era para la defensa, una era de poderío militar, de aliados fuertes y de una diplomacia firme. Y a medida que la amenaza crece, el Reino Unido debe intensificar sus esfuerzos, y lo estamos haciendo".

Antes, el Comité de Defensa de la Cámara de los Comunes indicó en un informe que el Reino Unido está "lejos" de donde debería estar en materia de defensa en caso de un ataque militar, especialmente en un momento de amenazas de seguridad "significativas" en Europa.

El comité advirtió de que el Reino Unido y sus aliados europeos de la Alianza Atlántica aún dependen demasiado de Estados Unidos y no invierten lo suficiente en su propia defensa.

En ese sentido, el Ministerio británico de Defensa informó hoy de que al menos 13 emplazamientos en todo el país han sido identificados para establecer nuevas fábricas de municiones y explosivos militares que impulsen la capacidad operativa del Reino Unido.