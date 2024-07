Apuñalamiento múltiple dejó dos niños muertos en Inglaterra

Dos menores murieron como resultado de las heridas recibidas en un acuchillamiento múltiple en Southport, al noroeste de Inglaterra, perpetrado supuestamente por un joven de 17 años que ya ha sido detenido, informó este lunes la policía.

Las autoridades dijeron que otros nueve menores resultaron heridos, de los cuales seis se encuentran en situación crítica después de que el atacante entrase con un cuchillo en una escuela de baile que celebraba un taller de yoga relacionado con la artista Taylor Swift y agrediese a los asistentes.

Otros dos adultos "que estaban tratando valientemente de proteger a los niños que estaban siendo atacados" también se encuentran hospitalizados en estado crítico, añadieron.

La jefa de la policía de Southport, Serena Kennedy, señaló que un joven de 17 años originario de Cardiff (Gales) fue arrestado como sospechoso de "homicidio y homicidio intencionado" y, pese a que la investigación sigue en curso y la motivación del ataque sigue siendo incierta, se descartó que se tratase de un acto terrorista.

"Como madre y abuela, no puedo imaginar el dolor y el sufrimiento por el que están pasando las familias de las víctimas en este momento", añadió Kennedy.

Tras conocer el balance de víctimas, el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, calificó de "realmente horrible" el ataque en Southport y reiteró sus condolencias a las víctimas y sus familiares y amigos, así como el agradecimiento a los servicios de emergencia por su profesionalidad.

Horrendous and deeply shocking news emerging from Southport. My thoughts are with all those affected.



I would like to thank the police and emergency services for their swift response.



I am being kept updated as the situation develops.