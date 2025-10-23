Celulares intercontinentales: censura en China motiva robos en Londres

En 2024, en Londres se robaron cerca de 80 mil teléfonos celulares y la mitad de los delitos se rastrearon a una banda en particular. La indagación de la policía permitió descubrir el modus operandi de los ladrones, que recibían hasta 400 dólares por cada aparato.

¿Y quién paga tanto dinero por un equipo robado? "Exportadores", reseña la cadena británica BBC.

Porque los teléfonos están siendo enviados a China, donde se comercializan por cerca de 5.000 dólares, gracias a que son equipos con acceso abierto a internet.

En el gigante asiático, navegar en la red no es libre, la censura que aplica el gobierno comunista impide a los ciudadanos acceder a internet como se conoce en Occidente y miles de contenidos son simplemente bloqueados en buscadores o directamente en sus sitios de origen.

Lo mismo pasa con aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp: vetadas por el régimen de partido único.