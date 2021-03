Mamá dejó morir a su pequeña hija por salir de fiesta durante seis días

Una madre adolescente se declaró culpable de homicidio involuntario ante la justicia británica por la muerte de su propia hija, una pequeña de apenas 20 meses a quien dejó sola y sin comida mientras salió a celebrar su cumpleaños por varios días.

Asiah Kudi falleció por negligencia, según reveló la autopsia: la niña murió de hambre y deshidratación, y además se había resfriado, informó The Guardian.

El caso ocurrió en 2019 en Brighton, Inglaterra, donde Verphy Kudi fue captada por las cámaras de seguridad de su edificio cuando dejó el departamento el 5 de diciembre, la misma fecha en que cumplía 18 años. Recién se le vio regresar el 11 de diciembre.

Verphy Kudi festejó durante seis días en varias ciudades, mientras Asiah estaba sola y sin cuidado.

Social services have launched a review after a toddler died when she was left alone for almost a week as her mother celebrated her 18th birthday. https://t.co/xdm1cVq5eU