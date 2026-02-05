Borracha que amenazó con quemar la momia de Lenin recibió cuatro años de cárcel

Un tribunal de Moscú condenó a cuatro años de cárcel a una mujer que amenazó con quemar la momia de Lenin cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Según informó el canal de Telegram de los juzgados de la capital rusa, la mujer, identificada como Olga F., amenazó con causar una explosión en la Plaza Roja y, de paso, quemar el Mausoleo de Lenin, donde se encuentra la momia del fundador de la Unión Soviética.

De acuerdo con la acusación, la mujer llamó cinco veces a un teléfono de emergencia para comunicar que tenía "medio kilo de dinamita".

Los agentes de seguridad detuvieron a Olga, pero no encontraron artefactos explosivos en su posesión: "Posteriormente explicó que quería demostrar a sus compañeros de copas lo dura que era", detalló la nota oficial.

En junio de 2024, un tribunal ruso envió también a prisión -por iguales cuatro años- a un hombre que arrojó una bomba mólotov contra el mausoleo del líder bolchevique.

Además, en febrero de 2023 fue detenido un hombre que intentó penetrar en el mausoleo de noche. Al ser interrogado confesó que quería robar el cuerpo embalsamado, que -a más de 100 años de su muerte- la Iglesia y la oposición liberal piden enterrar de una buena vez.