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Circo del horror: Tigre saltó al público durante espectáculo circense en Rusia

Publicado: | Fuente: Etorostov (Telegram)
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Un tigre de circo saltó este domingo de la arena a los asientos del público durante un espectáculo circense en la sureña región rusa de Rostov del Don, causando el pánico y la estampida del público.

Según el portal de noticias Life.ru, que publicó un vídeo, el incidente ocurrió durante la actuación, que contaba con dos domadores y tres tigres, separados del público por una malla de seguridad colgada de un aro de varios metros de diámetro.

En un determinado momento, la malla de seguridad se desplomó, lo que asustó a los animales y uno saltó en dirección al público.

Los empleados del circo, perteneciente a la dinastía Dovagliuk, lograron rápidamente evacuar a la gente sin que hubiera víctimas y devolver al tigre a la jaula.

La policía rusa informó que investiga las circunstancias de los hechos.

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