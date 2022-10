La OTAN rechaza alegación rusa de que Ucrania vaya a usar una bomba sucia

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró este lunes que los aliados "rechazan" la alegación de Rusia de que Ucrania vaya a emplear una bomba sucia en su propio territorio, y pidió que no sirva de excusa a Moscú para incrementar la presión en la guerra.

En un mensaje en Twitter, Stoltenberg señaló que habló con el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, y con el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, sobre "la falsa afirmación de Rusia de que Ucrania se prepara para usar una bomba sucia en su propio territorio".

"Los aliados de la OTAN rechazan esta alegación. Rusia no debe utilizarla como pretexto para una escalada", recalcó Stoltenberg, quien agregó que "seguimos firmes en nuestro apoyo a Ucrania".

Spoke with 🇺🇸 @SecDef & 🇬🇧 @BWallaceMP about #Russia’s false claim that #Ukraine is preparing to use a dirty bomb on its own territory. #NATO Allies reject this allegation. Russia must not use it as a pretext for escalation. We remain steadfast in our support for Ukraine.