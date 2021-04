EEUU advirtió a Rusia que habrá consecuencias si Navalni muere

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió este domingo a Rusia que habrá consecuencias si el opositor ruso Alexéi Nalvani muere, a raíz de denuncias de que su salud se está deteriorando en prisión.

En una entrevista con la cadena de televisión CNN, Sullivan dijo que el Gobierno estadounidense ha trasmitido a Moscú que "lo que pase al señor Navalni mientras esté bajo su custodia es su responsabilidad y tendrán que rendir cuentas ante la comunidad internacional".

Sullivan no precisó qué tipo de acción podría adoptar EEUU y sus aliados si el opositor falleciera y se limitó a decir que están analizando un abanico de opciones: "No voy a telegrafiar eso públicamente en este momento, pero hemos transmitido (a Moscú) que habrá repercusiones si el señor Navalni muere", indicó.

En ese sentido, se mostró partidario de abordar este tema en privado y a través de canales diplomáticos al mayor nivel con el Ejecutivo ruso. Asimismo, no quiso adentrarse en si una posible cumbre entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, podría verse frustrada en caso de que Navalni pereciera.

Sullivan solo compartió que hay conversaciones para que esa reunión, propuesta por Biden, tenga lugar "en las circunstancias adecuadas" con vistas a impulsar la relación bilateral.

Kremlin critic Alexei Navalny’s daughter called on Russian authorities to allow a doctor to treat her father who is on hunger strike in prison https://t.co/ux8VDQMP6n pic.twitter.com/ZamtQHpd53