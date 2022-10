Rusia suspendió acuerdo para la exportación de grano tras ataque registrado en Crimea

El Ministerio de Defensa de Rusia anunció esta jornada la suspensión del acuerdo para la exportación de grano ucraniano a través del mar Negro, esto como respuesta al "ataque masivo" con drones contra el puerto de Sebastopol (Crimea), que alberga la principal base naval rusa en la región.

Como resultado del "ataque terrorista", como lo calificó el Ministerio de Defensa ruso, el dragaminas "Iván Golubets" sufrió daños menores y también resultó afectada una red de protección en la bahía Yúshnaya de Sebastopol.

En la incursión fueron utilizados nueve drones y siete aparatos acuáticos no tripulados, precisó el comunicado castrense, que aseguró que fue dirigida por "especialistas británicos" que se encuentran en la ciudad de Ochákov, en la región de Mykolaiv de Ucrania.

La vocera del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que la diplomacia rusa junto con "órganos competentes" estudiará "pasos prácticos" en relación a la participación de británicos en dicho ataque.

Debido a lo anterior, la diplomática añadió que "la parte rusa no puede garantizar la seguridad de los buques mercantes" que participan en el acuerdo para la exportación de grano y "suspende su cumplimiento de manera indefinida".

"Las instrucciones pertinentes han sido impartidas a los representantes rusos en el Centro de Coordinación Conjunto de Estambul, que controla el transporte de los alimentos ucranianos", indicó.

La ONU reaccionó inmediatamente a este anuncio de Moscú: "Estamos en contacto con las autoridades rusas sobre este asunto", señaló Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general del organismo mundial, António Guterres.

En un breve comunicado, Dujarric subrayó que es "vital que todas las partes se abstengan de cualquier acción que pueda poner en peligro" el acuerdo, que es un "esfuerzo humanitario que claramente está teniendo un impacto positivo en el acceso a la comida de millones de personas en el mundo".

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, acusó a Rusia de utilizar un "pretexto falso para bloquear el corredor de grano, que garantizaba la seguridad alimentaria de millones de personas".

Además, llamó "a todos los Estados a exigir a la Federación de Rusia que ponga fin a los juegos del hambre y que reanude el cumplimiento de sus obligaciones", señaló, agregando que Ucrania ya había advertido de que Rusia planeaba abandonar el acuerdo, que debía prorrogarse en noviembre próximo.

