Rusia evaluará el cese de suministros de gas a Europa antes de la prohibición de la UE

Rusia se planteará cesar los suministros de gas a Europa antes de que la Unión Europea (UE) renuncie definitivamente a los hidrocarburos rusos, anunció hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Planean (en la UE) introducir en un mes restricciones a la compra de gas ruso, incluido el gas licuado, y luego más restricciones un año después, en 2027, hasta llegar a una prohibición total", dijo Putin en unas declaraciones al presentador de la televisión estatal Pável Zarúbin.

Agregó que estro ocurre simultáneamente con la "apertura de otros mercados".

"¿Quizás sería más ventajoso para nosotros suspender los suministros al mercado europeo ahora mismo e irnos a los mercados que se están abriendo para afianzarnos allí?", se preguntó el Putin.

Aseguró que si el cese de las importaciones europeas es inevitable, tal vez será mejor que lo haga antes Moscú y dirija su atención a nuevos mercados.

A la vez, afirmó que aún no se ha tomado una decisión al respecto y ese asunto será estudiado por el Gobierno y las empresas especializadas.

El Consejo de la Unión Europea aprobó en enero pasado el reglamento comunitario que prohíbe las compras de gas natural licuado ruso al comienzo de 2027 y exige una reducción gradual de las compras de gas bombeado por gasoducto hasta eliminarlas completamente en el otoño de 2027.

El reglamento veta la firma de nuevos contratos de compra de GNL ruso seis semanas después de la entrada en vigor de la normativa con su publicación en el Diario Oficial de la UE.

El incumplimiento de las nuevas normas podrá dar lugar a sanciones máximas de, al menos, 2,5 millones de euros para las personas físicas y de, al menos, 40 millones de euros para las empresas o como mínimo el 3,5 % del volumen de negocios anual mundial total de la empresa o el 300 % del volumen de negocios estimado de la transacción.

Según cifras del Ejecutivo comunitario, desde el inicio de la guerra en Ucrania las compras de petróleo ruso han pasado del 26 al 2 % del total consumido en la UE y las de carbón del 51 % a cero.

Pero el gas sigue fluyendo y el bloque comunitario entregó más de 15.000 millones de euros a Rusia en 2025 a cambio del 13 % de las importaciones de gas de la Unión Europea, esencialmente en forma de GNL transportado por barco.