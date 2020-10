Rusia investiga desastre ambiental que dejó miles animales marinos muertos

Las autoridades rusas investigan un desastre ecológico en las costas de la península de Kamchatka, en el extremo Oriente de Rusia, después de que una contaminación del agua provocara la muerte de miles de moluscos y otros animales marinos.

Unos surfistas fueron los primeros hace unas semanas en detectar el desastre cuando sintieron primeros síntomas de intoxicación: ojos secos, visión borrosa, dolor de garganta y náuseas, según un comunicado de la organización ecologista Greenpeace: "La confirmación de que esta no es una intoxicación ordinaria fue una mancha en el océano que apareció después de un tiempo, cambió el color y el sabor del agua y aumentaron los casos de intoxicación. Los residentes locales comenzaron a quejarse en masa de mareos y náuseas después de caminar por la playa", señala.

Environmental disaster happened in Kamchatka.

Experts found an excess of oil products (4 times), phenol (2.5 times) and other substances in water samples. The extent of the pollution has not yet been determined. Greenpeace requires immediate investigation. pic.twitter.com/UNVMQjaumi