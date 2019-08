Violento bautizo en Rusia causó indignación y terminó con el responsable suspendido

Un sacerdote ortodoxo ruso fue suspendido luego que el video de un violento bautizo a un niño se volviera viral y causara indignación, pues la mamá del menor acusó que lo dejó con lesiones y casi lo ahoga.

El pastor Vasily Necheporenko fue separado de sus funciones por un año luego que emergiera el video, llamado "sádico" y "parecido a un exorcismo" en redes sociales.

El escándalo fue tan grande que la familia denunció el ataque al bebé de un año a la policía.

De acuerdo con la tradición, en la ceremonia el bebé es puesto tres veces en el agua bendita. Pero en este caso, la guagua parecía resistirse por lo que el pastor aplicó más fuerza y lo sumergió varias veces con torpeza.

En el registro, la mamá termina corriendo a salvar a su hijo y trata de quitarle el bebé al religioso sin éxito.

