Moscú busca negociar con Kiev antes de acordar nuevas treguas

Rusia insistió este domingo en la necesidad de iniciar primero negociaciones directas con Ucrania y luego hablar de nuevas treguas, pese a las demandas de un alto el fuego de al menos 30 días que hicieron varios líderes europeos.

"Primero debe haber negociaciones sobre las causas iniciales (del conflicto) y luego se podrá hablar de treguas", dijo la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova.

Zajárova comentó así la respuesta del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a la propuesta de su par ruso, Vladímir Putin, sobre el inicio de negociaciones directas en Estambul el próximo 15 de mayo.

"Lo que no tiene sentido es continuar matando gente, ni siquiera por un día más. Esperamos que Rusia acepte el alto al fuego -pleno, firme y verificable- a partir de mañana 12 de mayo y estaremos dispuestos a reunirnos", dijo Zelenski en su cuenta de X.

It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire.



There is no point in continuing the killing even for a single…