Sudáfrica, epicentro de la pandemia en la región, recibe sus primeras vacunas

Sudáfrica, el país del continente africano más golpeado por la pandemia y epicentro de una de las nuevas variantes descubiertas del coronavirus, recibió hoy sus primeras vacunas contra el coronavirus en una carga de un millón de dosis desde la empresa farmacéutica AstraZeneca.

Las vacunas fueron transportadas en avión durante la noche, procedentes del Serum Institute de la India, y aterrizaron esta tarde en el aeropuerto Oliver Tambo de Johannesburgo, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

El propio presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se desplazó para recibir en persona las vacunas, bajo la lluvia y a pie de pista en el aeropuerto.

