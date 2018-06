Mate con cannabis comenzará a venderse la próxima semana

Una buena noticia les llegó a los amantes del mate en Uruguay: la próxima semana comenzará a venderse yerba mate con cannabis, luego de que el Ministerio de Salud de ese país autorizara el nuevo producto.

Las primeras marcas en ofrecer esta nueva variedad son "Cosentina" y "La Abuelita". Pablo Riveiro, representante de ambas, explicó que el producto no tiene un efecto psicoactivo debido a que no contiene THC.

Las yerbas serán de venta libre y podrán consumirlas cualquier persona. "Es yerba no medicinal. No es un medicamento y no es psicoactivo", dijo Riveiro. En Uruguay es normal que las personas anden con un termo con agua caliente para el mate.

Según informa Clarín, el paquete de un kilo de la yerba mate con cannabis costará unos siete dólares, unos 4.500 pesos chilenos, y tendrá una hoja de marihuana como distintivo.