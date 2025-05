Trece frases de Pepe Mujica, entre la política y la filosofía

En sus más de 60 años de vida política entre la guerrilla, los despachos y la Presidencia de Uruguay, Pepe Mujica dejó una larga lista de frases célebres, algunas de las cuales quedaron reflejadas en entrevistas concedidas a la Agencia EFE.

A continuación, trece de sus pensamientos más recientes (2018-2024):

- "El verdadero triunfo en la vida es levantarse y volver a empezar".

- "No hay cosa más importante que el amor, pero por lejos. Hay que reverenciarlo, hay que cuidarlo. Y cuando se es viejo, el amor sigue existiendo, pero ya no es la fogata que era, sino una dulce costumbre, un compañerismo, una forma de huirle a la soledad, que es tal vez el mayor castigo".

- "Si te consagras en un pagador de cuentas por vivir a crédito y te comés todos los versos de la sociedad consumista, vas a ser muy útil para la acumulación de capital, pero no te va a quedar tiempo para vivir tu vida".

- "Sé que soy un viejo raro, algo así como un neoestoico, para mí pobre es el que precisa mucho o, como dicen los aimaras, pobre es el que no tiene comunidad. Yo no estoy solo en el mundo, tengo muchos compañeros y qué más puedo pedir"

- "La vida es la aventura de las moléculas. Venimos de la nada y vamos a la nada. La aventura es el cacho este que estamos vivos. Pero como es algo cotidiano no le solemos dar el valor que tiene y en realidad es la cosa más valiosa de todo lo que podemos tener".

- "La vida ha sido generosa conmigo, me pegó cada mamporro que Dios me libre. Siete años sin libros y en una pieza como esta o más chica. Y salí vivo y llegué a presidente. ¡Qué más puedo esperar!". (Recordando el tiempo en que estuvo preso).

- "Yo no tengo la culpa de ser un estoico. Como vivo en un mundo bastante superficial, la gente hay cosas que le parecen chifladura. Le llaman cultura de pobrismo".

- La sobriedad es "la única garantía" para ejercer la libertad.- "La política es una pasión y se tiene o no se tiene, es como el amor. No se puede hacer política por decreto. Es inmanente, el que no la tiene y le gusta la plata que se dedique a los negocios. Los que hacemos política de vocación es porque nos gusta, no porque nos mandan o nos convenga. Está todo entreverado eso. Hay gente que lo único que está buscando es acomodarse para trabajar poco".

- "Yo soy una especie de campesino frustrado, me gusta la tierra y me entretengo en eso. Otros tendrán otros divertimentos. Es una pequeña cosa para el mundo, pero grande para mí por mi manera de ser" (ya jubilado en su chacra -finca rural-).

- "Veo que tengo 83 años y me voy acercando a la muerte. Quiero tomarme licencia antes de morirme, sencillamente, porque estoy viejo. Hay un tiempo para venir y otro para irse y así como se caen las hojas de los árboles también nos caemos nosotros. La vida continúa, no es tan importante". (Cuando anunció que dejaba su escaño).

- "Cuando se es joven se necesita un poco de utopía, creer en algo. El mundo de hoy no motiva a los jóvenes. Se pierden en el consumismo atroz o frecuentemente se pierden en la soledad".

- Los jóvenes de su tiempo fueron "capaces de dejar trabajos, ir presos, jugarnos la vida y todo lo demás, porque creíamos en algo"; a los de hoy "les toca vivir un tiempo medio insípido (...). Para vivir con juventud hay que tener una causa, una causa es una manía".