El papa en silla de ruedas por el dolor en la rodilla: Ayer apenas pudo ponerse de pie en público

El papa utilizó este jueves una silla de ruedas para llegar al aula Pablo VI del Vaticano para la XXII Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales (UISG), pues los fuertes dolores en la rodilla derecha que le han impedido caminar para reunirse con las participantes.

El papa llegó en silla de ruedas empujada por uno de sus asistentes, como se observa en las fotos que las participantes en la audiencia colgaron en las redes sociales.

El dolor de rodilla no da tregua a Francisco, que este miércoles volvió a pedir perdón por no poder saludar a los fieles en la audiencia general y afirmó que esperaba que se le pasase pronto. Las imágenes durante la audiencia mostraron al papa argentino poniéndose de pie y caminando con enorme dificultad y con la ayuda de dos personas.

📹 VIDEO | Sound on! Listen to thousands of pilgrims encouraging Pope Francis as he makes a huge effort to stand up and walk at the end of the general audience. He is undergoing treatment for a torn ligament in his knee. Stay strong, dear Holy Father! pic.twitter.com/iejCLYtBlF