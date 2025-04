Personas se sacan selfies con el cuerpo del Papa y causan repudio en redes sociales

Este jueves se llevó a cabo la segunda jornada de despedida al papa Francisco en la Basílica de San Pedro, donde varias personas causaron indignación al tomarse selfies con el ataúd de fondo, o directamente sacaron fotos del cuerpo del sumo pontífice.

Cabe destacar que el cuerpo del papa Francisco se encuentra expuesto en la Basílica de San Pedro para que los fieles lo despidan y presenten sus condolencias, siguiendo la tradición de la Santa Sede tras la muerte de un pontífice.

Sin embargo, diversas personas han aprovechado la oportunidad para publicar fotos en redes sociales en las que se les ven sonrientes frente al cuerpo del difunto, lo cual ha sido considerado una profunda falta de respeto y empatía hacia el pontífice y la Iglesia Católica.

La situación provocó la intervención del personal de seguridad, que posteriormente intentó controlar el uso de celulares en el lugar.

Este viernes, la Basílica de San Pedro cerrará sus puertas al público a las 19:00 (13:00 en Chile) para realizar la ceremonia de cierre del féretro, previa al funeral programado para el sábado.

Social media users are receiving backlash for posting smiling selfies with Pope Francis' body in his open casket.



Some people even tried using selfie sticks but were told to put them away.



