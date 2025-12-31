Papa León XIV: El mundo enfrenta estrategias armadas disfrazadas de ideología

El papa León XIV cerró el 2025 con una advertencia al mundo de cara al 2026, alertando sobre el avance de estrategias armadas que buscan imponerse mediante discursos hipócritas, ideológicos o religiosos, en un contexto internacional marcado por la tensión y los conflictos.

Durante su homilía en el rito de las Primeras Vísperas, celebrado en la basílica de San Pedro, el pontífice llamó a pensar el futuro desde un proyecto pacífico y misericordioso, afirmando que "sentimos la necesidad de un designio sabio, benévolo y misericordioso, que sea un proyecto libre y liberador, pacífico y fiel".

En contraste, advirtió que existen otros planes que "apuntan a conquistar mercados, territorios y zonas de influencia", y que se sustentan en "estrategias armadas, revestidas de discursos hipócritas, de proclamas ideológicas y de falsos motivos religiosos", una reflexión escuchada por miles de fieles que asistieron a la ceremonia.

El líder de la Iglesia católica, elegido pontífice en mayo pasado tras el fallecimiento del papa Francisco, presidió por primera vez el tradicional cierre de año en el Vaticano, que incluye el canto del Te Deum como señal de agradecimiento por el año transcurrido.

La lectura de la Carta de San Pablo a los Gálatas inspiró su mensaje, centrado en un designio divino que sostiene la historia humana y se manifiesta en la esperanza de las personas sencillas.

En ese marco, León XIV aludió al Jubileo, el Año Santo iniciado por su antecesor y que él mismo clausurará el 6 de enero, destacándolo como "la señal de un mundo nuevo, reconciliado y renovado según el diseño de Dios".

También expresó su deseo de que Roma esté a la altura de sus habitantes más vulnerables, como niños, ancianos, familias en dificultades y migrantes.

Finalizada la ceremonia, el pontífice cumplió con la tradición de visitar el Portal de Belén instalado en la Plaza de San Pedro, donde saludó a fieles y bendijo a quienes se encontraban en el lugar, dando paso a los ritos de Año Nuevo, que continuarán con la misa por la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios y la Jornada Mundial por la Paz.