Vanessa Cárdenas, investigadora del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae, abordó esta mañana en Cooperativa las consecuencias negativas que puede tener en el derecho internacional el ataque perpetrado por Estados Unidos a Venezuela, junto a la detención del presidente Nicolás Maduro.

La analista política aseguró que "para el derecho internacional definitivamente, no solo el día de ayer, sino la llegada de Donald Trump, la invasión a Ucrania, marca su época oscura. Lo que ocurrió nos regresa al siglo XIX, principios del XX, donde el uso de la fuerza se convertía en el principal recurso para imponer una ideología, para controlar recursos, y prácticamente los organismos multilaterales creados después de las guerras mundiales para la resolución pacífica de controversias, pues no se vieron".

En esa línea, explicó que se "se siente un precedente muy importante", apuntando a que "China, que está silenciosa, esto lo ve como 'bueno, obviamente si no pasó nada ahí, ¿por qué tendría que pasar si yo invado a Taiwán?'".

"Entonces, dado que el derecho internacional no está sirviendo, no es una amenaza real y ya no hay un compromiso político de la nueva ola de gobiernos que están en el mundo, desde luego que parece que la fuerza es importante y lo dijeron ayer los rusos precisamente, cada uno tiene que ir armando sus ejércitos y mejorando la tecnología, porque la invasión a Ucrania demuestra que esa es la única arma disuasiva que se tiene. Regresamos a esta máxima de si quieres la paz, prepárate para la guerra", aseveró.

LEER ARTICULO COMPLETO