Machado agradeció postura de Presidente Boric frente a la crisis en Venezuela

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, agradeció este jueves a los presidentes de Chile y Argentina, Gabriel Boric y Javier Milei, por el apoyo a su postura luego de que consideraran fraudulentas las elecciones del 28 de julio que, según los resultados oficiales, dieron ganador a Nicolás Maduro.

"El presidente Boric ha tenido una posición muy clara, muy firme, muy respetuosa de los derechos humanos", dijo Machado en una rueda de prensa virtual con medios en Argentina y Chile, donde señaló que nuestro país "ha demostrado que el conflicto en Venezuela no se trata de izquierdas o derechas, sino que es superior".

Machado recomendó al progresismo en la región "escuchar" a Boric, porque "no pueden acusarlo a él de derecha" y si bien reivindicó sus ideas "liberales", señaló que lo que sucede hoy en Venezuela "no es ideológico", sino que "tiene que ver" con valores morales, de derechos humanos, de libertad de expresión y de soberanía popular: "No puede ser que se defienda cuando gana un aliado y se desconoce cuando se pierde".

"Estoy muy agradecida del Gobierno de Chile, del Presidente Boric, el Parlamento chileno y los chilenos", agregó.

LOS AGRADECIMIENTOS A MILEI

La líder antichavista también agradeció al Gobierno del mandatario argentino, que tiene asilados en su embajada en Caracas seis opositores perseguidos por el chavismo; sede que actualmente se mantiene bajo resguardo del Gobierno de Brasil.

Machado transmitió además su agradecimiento a "otras voces de otros partidos (en Argentina) que no están en el Gobierno que han adoptado una posición de firme denuncia. Incluso teniendo afinidad en el pasado con el chavismo".

Por otra parte, consideró que el conflicto en Venezuela es el "más importante a nivel geopolítico que hay en Occidente", porque el país es "un santuario de grupos criminales de diversa naturaleza" y tiene "evidentes vínculos" con Irán, Rusia, Siria y Cuba.

Otro "tema muy sensible" es la migración, agregó Machado, ya que dijo que desde el 28 de julio al 5 de agosto la migración a Brasil se multiplicó por siete: "Si Maduro prolonga esta agonía, podemos ver la oleada migratoria más grande de Venezuela", tras la emigración de casi ocho millones de venezolanos en la última década.

Rechazó opción de nuevas elecciones

Por otra parte, Machado también rechazó este jueves la propuesta de Brasil de que se celebren nuevas elecciones o se forme un Gobierno de coalición, e insistió en que los resultados que dieron ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales son fraudulentos.

"Las elecciones tuvieron lugar y la sociedad venezolana se expresó en condiciones muy adversas, donde hubo fraude y aun así logramos ganar", respondió la líder de la oposición venezolana.

"Hay que respetar la voz del pueblo, hay que respetar la soberanía", enfatizó Machado y preguntó: "¿Aceptarían ustedes que se llamara a otra elección en sus respectivos países?".

"¿Si esta es una decisión que se va a tomar en una mesa, para que la hicieron en primer lugar?", agregó.

Machado destacó además que "las elecciones las definen los votos, no los acuerdos de cúpulas".

Respecto a la idea de un Gobierno de coalición, pidió "tener mucho cuidado" porque diferenció los ejemplos en otros países donde los partidos tienen "diferencias de orden político" pero "han sido democráticos o no han sido involucrados en casos criminales", de lo que sucede en Venezuela.

Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), pero Machado insistió este jueves en "la victoria monumental" del opositor Edmundo González Urrutia con 7,3 millones de votos - casi el 84 % de las actas -, contra los 3,3 millones de votos que dijo obtuvo Maduro.