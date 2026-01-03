Síguenos:
"Good night, happy new year": Así fue la llegada de Maduro al cuartel de la DEA en Nueva York

Publicado: | Fuente: @RapidResponse47
Bajo la frase "Arrestado y escoltado", la cuenta oficial Rapid Response 47 de la Casa Blanca confirmó a través de la red social X el procesamiento de Nicolás Maduro en territorio estadounidense.

El mensaje acompaña un video en el que se observa al líder chavista caminando por una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) en Nueva York, ciudad donde fue formalmente ingresado al sistema judicial este sábado por la noche.

En el registro audiovisual, que ya circula ampliamente de forma global, se percibe a un Maduro custodiado mientras se desplaza por los pasillos de la dependencia gubernamental.

Un detalle que ha llamado la atención es la actitud del presidente capturado, quien, a pesar del contexto de su detención, parece dirigirse a una persona fuera de cámara para decirle en inglés: "Good night, happy new year" (Buenas noches, feliz Año Nuevo).

