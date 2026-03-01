Arsenal venció por 2-1 a Chelsea este domingo en Emirates Stadium para consolidarse en la primera posición de Premier League. El defensa francés William Saliba y el zaguero neerlandés Jurriën Timber marcaron los goles del conjunto que dirige el español Mikel Arteta, resultado que permitió al elenco de Londres estirar a cinco puntos su ventaja sobre Manchester City en Inglaterra tras un encuentro que terminó con la expulsión del delantero portugués Pedro Neto.

