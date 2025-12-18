Maduro pidió que militares colombianos se unan a Venezuela y a Petro no le simpatizó

Nicolás Maduro insistió este jueves en su llamado a los militares de Colombia a que se unan "al pueblo y la Fuerza Armada venezolana" para enfrentar "como un solo Ejército" las amenazas de Estados Unidos.

"Le hice un llamado a los pueblos de Colombia, a los militares de Colombia, a la patria de Colombia a unirse al pueblo de Venezuela, a defender la soberanía como un solo Ejército, como un solo pueblo, y hoy ratifico el llamado a la unión para la defensa del derecho a la paz", dijo el dictador caribeño en un acto transmitido por la televisión estatal.

Maduro dijo que "nadie lo va a sacar" de esa idea, que disparó el miércoles por primera vez y presentó como una "unión perfecta", pues si un día Colombia fuera agredida, Venezuela la defendería "sin dubitación".

Maduro también lanzó hoy un mensaje a los estadounidenses, y denunció que Donald Trump pretende "un cambio de régimen" en Venezuela.

El exhorto no simpatizó demasiado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien contestó que Maduro no debe dar órdenes a los militares de su país, y la única forma de que sus naciones se unieran es con "el poder constituyente y la soberanía popular".

"Mientras eso no pase, nadie puede dar órdenes al otro Ejército. Yo no puedo ordenarle al Ejército de Venezuela nada, ni allá pueden darle órdenes al Ejército de Colombia", sostuvo Petro en una rueda de prensa.

Añadió que la única organización armada binacional, "integrada por venezolanos y colombianos, se llama ELN (la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional)", que calificó como "enemigo de Colombia, Venezuela y enemigo de Latinoamérica", pues su accionar violento, especialmente en regiones como el Catatumbo, fronteriza con Venezuela, ha tenido un impacto directo en el aumento de homicidios.

El Gobierno colombiano inició diálogos de paz con el ELN en noviembre de 2022, pero se suspendieron en agosto de 2024 tras el vencimiento de un cese al fuego bilateral.

Trump insiste en que no necesita permiso del Congreso para atacar en Venezuela

En tanto, Donald Trump insistió este jueves en que no necesita autorización del Congreso para realizar bombardeos sobre intereses del narcotráfico en suelo venezolano, pero dijo que no le importaría compartir la información de antemano con el legislativo.

"No me importaría contárselo (al Congreso), pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado", señaló Trump en un acto en la Casa Blanca al ser consultado por periodistas, y después de que en días recientes hubiera redoblado su presión sobre la dictadura y advertido que EE.UU. pronto empezará a realizar ataques sobre "objetivos terrestres" en el país caribeño.

El martes, anunció además que Washington bloquearía todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela con crudo abordo, y acusó al Ejecutivo venezolano de robar yacimientos y activos petrolíferos estadounidenses, en referencia a las expropiaciones ejecutadas durante el Gobierno de Hugo Chávez.

La afirmación de Trump llegó dos días después de la publicación de una entrevista con la secretaria de Gabinete del presidente, Susie Wiles, que admitió que si el magnate neoyorquino autoriza un despliegue militar en suelo venezolano, eso supondría "la guerra" y entonces requeriría beneplácito del Congreso.