Delcy Rodríguez promete destinar ingresos petroleros a la recuperación del sistema de salud en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este martes que los ingresos provenientes de la venta de petróleo serán destinados a la recuperación y reestructuración del sistema de salud del país, en medio de las advertencias de Estados Unidos sobre el control de esas transacciones.

En una breve declaración transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez señaló que trabaja en un plan especial para el área de salud, afectada por años de crisis, y que el primer compromiso del Gobierno es que "cada dólar" que ingrese por concepto de la industria petrolera y gasífera se destine a atender las necesidades del sistema sanitario, iniciativa que contempla el equipamiento de 75 centros de salud, sin que se hayan detallado plazos ni montos específicos.

El anuncio se da luego de que, el 7 de enero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asegurara que su país controlará la venta de petróleo venezolano por tiempo "indefinido" y que los ingresos de esas operaciones serán depositados en cuentas administradas por Washington.

Durante una conferencia realizada en Miami, Wright afirmó que está "trabajando directamente en cooperación con los venezolanos", tras el anuncio previo del presidente estadounidense, Donald Trump, de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos para su comercialización.

El secretario precisó que Washington permitirá la venta de crudo venezolano tanto a refinerías estadounidenses como a mercados internacionales, pero subrayó que "esas ventas las hará el Gobierno de EE.UU. y los fondos se depositarán en cuentas controladas por el Gobierno de EE.UU".

En ese contexto, el 9 de enero, Trump ofreció en una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de las principales petroleras del mundo "protección y seguridad del Gobierno" a largo plazo, e instó a las compañías a invertir en Venezuela.

El mandatario sostuvo que el plan contempla que las empresas petroleras estadounidenses inviertan "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del Gobierno", para revitalizar la infraestructura petrolera venezolana y aumentar gradualmente la producción de crudo.

Trump añadió que también invitó a China y Rusia a comprar todo el petróleo venezolano gestionado por Washington "que necesiten", en el marco del plan estadounidense para administrar la comercialización del petróleo del país sudamericano.