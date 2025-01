González: Continuaremos con esta lucha hasta que se respete la voluntad popular

El líder opositor venezolano Edmundo González afirmó este miércoles en Panamá que continuará la "lucha hasta lograr hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano", al término de una reunión con el presidente panameño, José Raúl Mulino, quien le confirmó su apoyo como "presidente electo" de Venezuela.

"Muchas gracias por nombrarnos como lo que somos, y continuaremos con esta lucha hasta lograr hacer respetar la voluntad del pueblo venezolano", declaró González Urrutia en un discurso junto a Mulino y ante cancilleres y expresidentes latinoamericanos.

González Urrutia, quien asegura haber ganado las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, prometió jurar su cargo el próximo 10 de enero, fecha establecida en la Constitución para la toma de posesión, que el mandatario Nicolás Maduro también asegura asumirá.

¡Gracias, Panamá!



Así nos recibe el gobierno del Presidente José Raúl Mulino @JoseRaulMulino



Honrado de estar en un país que lucha por la democracia y que ha recibido a tantos venezolanos. pic.twitter.com/pLhaJI0KFq — Edmundo González (@EdmundoGU) January 8, 2025

"Se robaron las elecciones abiertamente, se robaron las actas, pero no contaban con la astucia de los venezolanos (...) que pudieron rescatar desde los mismos momentos de la votación las actas, copia de las cuales van a estar resguardadas en un sitio muy seguro", agregó el líder opositor, que entregó a Mulino una de esas reproducciones.

El jefe del Estado panameño, por su parte, extendió a González Urrutia el "apoyo moral y político" de su Gobierno y expresó que espera que "el periplo" que adelanta el político venezolano "sea un campanazo al mundo democrático, un campanazo por la libertad de Venezuela".

Petro no asistirá a investidura de Maduro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, confirmó este miércoles que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela "no fueron libres" por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

Colombia estará representada en la investidura de Maduro por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, según confirmaron a EFE desde Presidencia.

"Las elecciones pasadas en Venezuela no fueron libres. No hay elecciones libres bajo bloqueos (...) No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas", aseguró Petro en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una frontera de 2.219 kilómetros.

En ese sentido, el presidente colombiano, que ha intentado mediar en la crisis abierta entre el chavismo y la oposición tras las elecciones, que la oposición alega que ganó su candidato, Edmundo González, afirmó que "cualquier desaveniencia entre los gobiernos no debe serlo entre nuestros pueblos".

"Colombia no romperá relaciones diplomáticas con Venezuela, ni intervendrá en los asuntos internos de ese país, sin invitación. Pero solicitamos desde nuestra propia lucha por los derechos humanos en Colombia, se respeten para todos y todas en Venezuela", dijo Petro.