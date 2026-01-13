Machado dice que Gobierno venezolano "miente" y exige una lista de excarcelados

El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora y nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este martes que el Gobierno venezolano "siempre miente" y exigió una lista de excarcelados, luego de que se anunciara la liberación de 116 personas, pero varias ONG reportan un número menor.

En su cuenta de Instagram, VV criticó que el Gobierno anuncie excarcelaciones, pero "no dice quiénes son", por lo que exigió una lista completa de excarcelados y la liberación sin condiciones para todos los presos políticos, que son -según dijo- "más de 800".

Este martes, Machado y el líder opositor Edmundo González Urrutia -exiliado desde 2024- denunciaron que "la liberación masiva de presos", anunciada por el Gobierno venezolano hace cinco días, "no se está llevando a cabo en los términos anunciados".

La vocería oficial de los dos políticos venezolanos señaló en un comunicado que "la cifra de 116 excarcelados, difundida por el régimen el lunes 12 de enero, no se corresponde con la realidad", ya que "las organizaciones de derechos humanos sólo han podido verificar la de 56 personas" hasta ahora.

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el pasado jueves -cinco días después de la incursión de Estados Unidos en el país suramericano- un "número importante" de excarcelaciones.

El Gobierno venezolano aseguró ayer que 116 personas ya habían sido liberadas, pero esta información "no se corresponde con la realidad", según los dirigentes opositores.

Machado y Urrutia denunciaron el maltrato que supone para los familiares de los detenidos y los encarcelados que "no se hayan publicado las listas de las personas que serán liberadas ni se haya notificado a los familiares sobre el proceso de excarcelación", por lo que "cientos de ellos permanecen en vigilia acampados frente a los centros de reclusión, gastando el dinero que no tienen y poniendo su propia salud en riesgo".

Los líderes opositores venezolanos insistieron en que "no puede haber transición con presos políticos, ni puede haber libertad en Venezuela mientras haya un solo perseguido por razones políticas" y pidieron "la liberación inmediata, completa, incondicional y verificable de todos los presos políticos"