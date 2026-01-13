ONG venezolana denuncia que "no se ha efectuado" liberación importante de presos políticos

Activistas venezolanos, varios de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), y familiares denunciaron este martes que "no se ha efectuado" la liberación de un "número importante de personas" anunciada el jueves por las autoridades, por lo que llamaron al país y a la comunidad internacional a insistir en la libertad de todos estos detenidos.

Decenas de personas, muchos allegados de los presos políticos, se concentraron en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Caracas, la principal del país, para exigir al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la liberación "plena e incondicional" de estos prisioneros.

El activista Diego Casanova, miembro del comité, dijo que "no se ha efectuado el número significativo de excarcelaciones" que anunció la semana pasada el hermano de la mandataria encargada y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien no detalló una cifra ni condiciones, pero sí dijo que se trataba de un grupo "importante".

Antes del mediodía de este martes, la ONG Foro Penal contabilizaba 56 excarcelaciones y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria, registraba 76, mientras que el Gobierno informó el lunes de 116 liberaciones.

Según el CLIPP, aún hay "más de mil personas detenidas injustamente", y 86 enfrentan "graves estados de salud".

Por tanto, Casanova expresó que la sociedad venezolana y el mundo deben solidarizarse e insistir en la liberación de "todos".

En ese sentido, invitó a los sectores del país y de distintas ideologías, así como a la comunidad internacional, a crear "un gran movimiento de movimientos" por la libertad de estas personas.

Casanova señaló que el compromiso también es con chavistas disidentes "detenidos de manera injusta" y funcionarios presos por "desobedecer órdenes arbitrarias".

En la actividad participaron dirigentes estudiantiles, encabezados por el presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV, Miguelangel Suárez, quien anunció un punto de recolección de insumos no perecederos para apoyar a los familiares.

El líder estudiantil dijo que no son "ajenos a esta situación" ya que también han tenido compañeros "detenidos y torturados", por lo que "muchos de ellos han salido del país por miedo", mientras que, denunció, aún "hay más de 40 estudiantes" de distintas universidades que "siguen privados de libertad".

Antes de las declaraciones, los activistas y familiares armaron en el suelo un gran mosaico de papeles con fotografías, nombres y otros detalles de los presos políticos, puestos junto con una bandera venezolana, y luego hicieron un círculo alrededor para cantar el himno nacional.

Los familiares también exigieron el "cierre por completo de todos los centros de tortura" e hicieron un llamado a la mandataria encargada a que "haga lo correcto" y que ella y su hermano "cumplan con ese compromiso que asumieron".