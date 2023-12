OEA tilda de "ilegal" referendo venezolano por zona en disputa con Guyana

La Secretaría General de la OEA, encabezada por Luis Almagro, tildó este jueves de "ilegal e ilegítimo" el referendo sobre el Esequibo convocado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La oficina denunció en un comunicado la "postura agresiva" del gobierno venezolano frente a Guyana, y aseguró que las crecientes tensiones entre ambos países suponen una "preocupación para la seguridad regional" y amenazan la "estabilidad y soberanía territorial" en el continente.

El referendo, en donde la mayoría de los ciudadanos que participaron votaron a favor de anexionar el Esequibo a Venezuela, supone "una vez más" un uso "antidemocrático de procesos democráticos" por parte de Maduro, señaló el comunicado.

"Las recientes acciones tomadas por el Régimen en Venezuela no sólo ponen en peligro el desarrollo y la estabilidad de Guyana, sino que también plantean un riesgo más amplio para la seguridad de América Latina y el Caribe", denunció el liderazgo de la OEA.

A su vez, Almagro pidió al Consejo Permanente del organismo convocar una reunión extraordinaria para "discutir posibles medidas para mitigar" las tensiones entre los dos países sudamericanos.

