Winter: Creo que Maduro perdió, pero sería un error reconocer a González

El diputado frenteamplista Gonzalo Winter apuntó en El Primer Café de Cooperativa que "sería un error" que el Presidente Gabriel Boric ceda ante quienes le piden reconocer un triunfo de Edmundo González Urrutia en Venezuela, a pesar de que -a su juicio- Nicolás Maduro perdió la reelección.

El parlamentario observó que el Departamento de Estado de EEUU tuvo que aclarar que "no está reconociendo a Edmundo González como presidente, porque eso tiene implicancias jurídicas que son muy complejas, y ya vimos que cuando eso se hizo en muchos países -entre otros, Chile- con Juan Guaidó, se produjo otra ola migratoria", por ese y otros factores.

"Creo que el Presidente tiene que ser cauto, y actuar en conjunto con la comunidad internacional para una transición pactada, porque yo creo que Nicolás Maduro perdió las elecciones, pero esto es muy delicado, y tiene que hacerse con mucho cuidado para evitar más derramamiento de sangre", profundizó, aludiendo a los venezolanos que han muerto en protestas contra el régimen.

En ese sentido, Winter admitió que "hace muchos años, cuando comenzaban estos gobiernos, miré con cierta ilusión y simpatía las ideas redistributivas, de democracia radical, de unión latinoamericana y anticoloniales del presidente Hugo Chávez, y hoy no veo ninguna de esas ideas en el actual gobierno venezolano", de manera que consideró "importante para las izquierdas aceptar este debate y no hacerle el quite".

"Es bueno que pongamos un límite al decir que nunca más un gobierno que se autodenomina de izquierda, para aferrarse en el poder, se convierta en un régimen estrictamente militar; que nunca más un Estado dependa de una sola empresa -que en este caso es PDVSA- y del precio de una sola materia prima; nunca más un gobierno pretendidamente de izquierda sea así de indulgente con la corrupción; nunca más un gobierno autodenominado de izquierda que desconozca el resultado de una elección", zanjó.

Por lo anterior, "para mí, el actual gobierno venezolano es un régimen autoritario y totalmente incompatible con la palabra 'democracia'".

"QUE LAS DIFERENCIAS NO NOS DIVIDAN"

Consultado por las críticas de miembros del gabinete, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, hacia el Partido Comunista por el respaldo de algunos militantes al régimen venezolano, el diputado sostuvo que "comparto el fondo de lo que plantea", pero tomó distancia de los términos utilizados de lado a lado en este debate.

"No soy partidario de empezar a pelearnos dentro de la coalición de Gobierno, porque creo que dentro del oficialismo -incluida la Democracia Cristiana- hay una visión de país que tiene que ver con la cohesión social (...), frente a una coalición que está al otro lado, donde la mitad dice que hay que proscribir partidos políticos que no les gustan", y por lo tanto, "no soy partidario de hacer una escalada de adjetivos frente a situaciones que ocurren en otro país".

Winter precisó que "no le estoy restando importancia a la discusión sobre Venezuela; me parece que es correcto que desde la derecha y el periodismo se nos interpele a las personas de izquierda, pero no creo que la elección (de octubre) se trate de Venezuela".

"En general, cuando hay posiciones distintas dentro de una coalición, eso puede traer problemas si es que lo manejamos mal, y yo estoy postulando que esas diferencias son aceptables en la diversidad, y propongo que evitemos que nos lleven a la división", emplazó el frenteamplista.