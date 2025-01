Aplausos a Pinochet en consejo RN: Barraza advierte un "peligro presente"

En El Primer Café de Cooperativa, el exministro Marcos Barraza (Partido Comunista) observó un "peligro presente" detrás de los aplausos que generó el nombre del dictador Augusto Pinochet durante el congreso de Renovación Nacional (RN) de este sábado, tras el cual se proclamó la candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI).

Fue Carlos Larraín, expresidente de RN, quien durante su discurso en contra de la carta gremialista expresó: "Estoy muy agradecido de don Augusto Pinochet y lo que hizo el gobierno de las Fuerzas Armadas, así que no teman", generando una ovación.

Barraza sostuvo que "no sólo llama la atención profundamente la retórica pinochetista del consejo de RN, sino que también muestra lo peligroso de ese discurso. Carlos Larraín reivindicó la figura de Pinochet, asesino y ladrón (...), Evelyn Matthei hizo una alusión a que haría recortes presupuestarios en el próximo gobierno, en una clara sintonía con la extrema derecha y con (el presidente argentino, Javier) Milei".

"Yo creo que está dando pruebas de blancura a la extrema derecha y eso, lejos de ser un problema nostálgico, es un problema de peligro presente. La derecha ha adquirido un derrotero que es contrario a los avances que el país ha experimentado en materia democrática", alertó el militante PC.

En tanto, el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) hizo ver que la ovación del sábado es "una cosa que ya habíamos visto cuando (su colega) Camila Flores lo hizo en un evento de RN, que también reivindicó no solamente una obra determinada de la dictadura, sino que la figura misma de Augusto Pinochet".

"Para nosotros, eso significa desprecio por la democracia, sin lugar a dudas; por la probidad, porque estamos hablando de alguien que de 'paleteado' no se robó el papel confort de La Moneda, y desprecio por Chile, porque además (su régimen) fue un desastre económico, contrario a las fantasías que hoy tienen. Pero sobre todo, desprecio por la vida del adversario", de modo que invitó a quienes aplaudieron "a que vayan a visitar centros de memoria: creo que van a ser bien recibidos, que se van a conmover y a entender lo que significa que en la testera del acto de RN, alguien reivindique la figura de Augusto Pinochet".

Al mismo tiempo, y apuntando que los principales adversarios de la candidata UDI son Johannes Kaiser (ind-Partido Social Cristiano) y José Antonio Kast (Republicanos), Winter admitió que "me preocupa una Evelyn Matthei que se sienta presionada a volver a ser pinochetista, y por lo tanto, dividir al país".

Luis Pardo (RN): "No significa validar violaciones a los DDHH"

Desde el partido en cuestión, el director ejecutivo del Instituto Libertad, Luis Pardo, rebatió que "la vocera de Gobierno (Camila Vallejo), que es del PC, ha tuiteado homenajeando a Lenin, y el PC le rinde pleitesía a la dictadura norcoreana", por lo que "me parece que lo que hizo Carlos Larraín, de reconocer aspectos positivos -desde nuestro juicio- del gobierno militar, no significa validar violaciones a los derechos humanos".

"Creo que si se trata de hablar de figuras que representan violaciones a los derechos humanos, el ejemplo es muy malo, porque el PC es el ejemplo viviente de cómo apoyan la dictadura de Maduro y otras del mundo", insistió el exdiputado.

Por su parte, el vicepresidente de Amarillos, Isidro Solís, comentó que "entiendo que haya gente nostálgica, pero no me voy a quedar pegado en la historia, porque además, en la inmensa mayoría de las personas que hoy se mantienen vitalmente en la construcción de partidos en la centroderecha, están lejanos de eso. O sea, podría dar una docena de nombres de una nueva derecha que no reivindica" el nombre del dictador.