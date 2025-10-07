Síguenos:
Tópicos: País | Ciudades

CicloRecreoVía en Providencia tendrá nueva edición nocturna

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
Este sábado 11 de octubre, entre las 18:00 y 0:00 horas, se realizará una nueva versión de la CicloRecreoVía Nocturna en Providencia, esta vez marcada por la concientización del cáncer de mama y esperando reunir a unas 30 mil personas.

La sexta versión de la iniciativa se desarrollará en la avenida Andrés Bello, entre Pío Nono y Nueva Tobalaba, con una extensión de 3,6 kilómetros dispuestos para recorrer en bicicleta, patinas o simplemente caminando.

En particular, la zona entre La Concepción y Manuel Montt será el "Kilómetro Rosa", donde diversas organizaciones realizarán actividades en pro de la sensibilización y prevención de la enfermedad.

