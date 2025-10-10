Síguenos:
Tópicos: País | Ciudades

Mercado, ciencia y libros: tres panoramas en torno a la Quinta Normal

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
En portada

Tres actividades gratuitas en el entorno del Parque Quinta Normal se desarrollarán este fin de semana, partiendo con el mercado "Colores de Yungay", que se extenderá por calle Compañía -entre Maipú y Libertad- desde el mediodía, y hasta las 20:00 horas del sábado 11 de octubre, con stands de emprendimientos del Barrio Yungay y también camiones de comida, música y arte.

El sábado también se realizará el FestiValiente 2025, encuentro recreativo, artístico y cultural en el marco del Día Internacional de la Niña y que contempla música en vivo, talleres, juegos y arte en la Casona Adulto Mayor del parque, desde las 15:00 horas y con previa descarga de entradas en Portaltickets.

En tanto, el sábado 11 y domingo 12 de octubre, en Radal con Padre Tadeo, se realizará la IV Feria del Libro Quinta Lectores, que con entrada liberada esperará a los vecinos con una muestra de editoriales, cuentacuentos, conversatorios y más; entre las 11:00 y 20:00 horas.

